Boukhari doet onthulling over Nederland - Marokko: "Ik was zo blij"

Voormalig Marokkaans international Nourdin Boukhari blikte bij Het Oranje Café terug op de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Hij vond de wedstrijd 'heel intens' en was blij dat de wedstrijd uiteindelijk uitdraaide op strafschoppen.

"Het was een tactisch spel. Ik wist dat er pas wat ging gebeuren als iemand zou scoren. Gelukkig scoorde Nederland de 1-0, toen zag je aan Marokko dat ze moesten. Gelukkig scoorde Marokko nog heel laat, en toen na de verlenging was ik zo blij dat er penalty's kwamen", zegt Boukhari. Dat had alles te maken met de keeper, Yassine Bounou.

"Wij hebben een keeper die zowel bij zijn club als bij het Marokkaanse elftal altijd twee of drie ballen tegenhoudt bij een penaltyserie. Hoe hij dat ook beleeft: hij heeft een hele speciale manier om te analyseren hoe de tegenstander penalty's neemt", weet Boukhari. "Ik vind het heel interessant."