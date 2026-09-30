Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"

Na een jaar afscheid te hebben moeten nemen van Sparta is Nourdin Boukhari weer teruggekeerd bij de club. De oud-speler van onder meer Ajax en Sparta is blij om weer terug te zijn in Rotterdam.

Trainer Maurice Steijn had Boukhari afgelopen jaar niet meer nodig. Nu is hij dus weer terug. "Ik moest de keuze accepteren die de club maakte", aldus Boukhari in het Algemeen Dagblad. "De trainer die er zat wilde nieuwe mensen in de staf hebben. Daar is de club in meegegaan. Oké, dat moet ik accepteren. Ik ben gewoon doorgegaan."

Fred Grim benaderde Boukhari vanuit Amsterdam voor een functie in de jeugdopleiding van Ajax. Vanwege de nieuw gekomen Spaanse staf ging dat echter niet door. Vervolgens klopte Ittihad Tanger op de deur, een club op het hoogste niveau van Marokko. "Ik ben twee weken uitgenodigd om de mensen en de stad te zien en te kijken hoe ze daar werken", vertelt hij. In Marokko wilde men Boukhari als hoofdtrainer.