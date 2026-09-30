Boukhari terug op oude nest: "We hebben dingen uitgesproken"
Na een jaar afscheid te hebben moeten nemen van Sparta is Nourdin Boukhari weer teruggekeerd bij de club. De oud-speler van onder meer Ajax en Sparta is blij om weer terug te zijn in Rotterdam.
Trainer Maurice Steijn had Boukhari afgelopen jaar niet meer nodig. Nu is hij dus weer terug. "Ik moest de keuze accepteren die de club maakte", aldus Boukhari in het Algemeen Dagblad. "De trainer die er zat wilde nieuwe mensen in de staf hebben. Daar is de club in meegegaan. Oké, dat moet ik accepteren. Ik ben gewoon doorgegaan."
Fred Grim benaderde Boukhari vanuit Amsterdam voor een functie in de jeugdopleiding van Ajax. Vanwege de nieuw gekomen Spaanse staf ging dat echter niet door. Vervolgens klopte Ittihad Tanger op de deur, een club op het hoogste niveau van Marokko. "Ik ben twee weken uitgenodigd om de mensen en de stad te zien en te kijken hoe ze daar werken", vertelt hij. In Marokko wilde men Boukhari als hoofdtrainer.
"Dat ging allemaal goed en vloeiend, alleen wilden ze niet meewerken in het meenemen van mijn gezin naar Marokko. Ik moest alles zelf verzorgen. Toen heb ik gezegd: maakt niet uit hoeveel geld je me geeft, dan houdt dit al op", meent hij. "Als zoiets gebeurt, wil ik wel dat alles geregeld wordt. Familie is voor mij het allerbelangrijkst. Daarom is dat niet doorgegaan."
Gerard Nijkamp, technisch directeur van Sparta, bood uiteindelijk een oplossing. Wilde Boukhari terugkeren bij Sparta? "We hebben er goede gesprekken over gehad", zegt hij. "We hebben dingen uitgesproken en voor de rest gaan we gewoon weer door. Het hoofdtrainerschap van Jong Sparta past bij mij, zei ik. Maar ik ben Nourdin, ik doe het wel op mijn manier. Ik heb een andere aanpak dan andere trainers."
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