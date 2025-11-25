Boulahrouz fel richting Ajax-speler: "Jij speelde verstoppertje"

Khalid Boulahrouz is na de wedstrijd tussen Ajax en Benfica (0-2) kritisch over Davy Klaassen. De analist vindt dat de middenvelder veel voetballende problemen veroorzaakte en is ook negatief over het interview van Klaassen na de wedstrijd.

"Hij had twee gevaarlijke momenten, maar verder zie je hem niet. Hij is een van de redenen dat de opbouw van Ajax zo stroef loopt", zegt Boulahrouz bij Ziggo Sport. In zijn interview was Klaassen volgens hem veel te positief. "Als je een speler bent zoals Klaassen, de aanvoerder, moet je kritisch zijn."

"Ook in je interviews, hij was degene die verstoppertje speelde. Het zijn alleen maar cynische antwoorden. Jij speelde verstoppertje, jij kwam niet in de bal. Jij bent nodig om het spel te verplaatsen, dan word je voorspelbaar. Het komt door hem dat Ajax zo voorspelbaar was", aldus Boulahrouz.