Boulahrouz haalt uit naar Ajacied: "Voetballicentie afnemen"

Jong Oranje won zaterdag verrassend van de leeftijdsgenoten uit Portugal. Ernest Poku zorgde voor de enige treffer in de wedstrijd. De matchwinner wordt in de studio van Ziggo Sport vergeleken met Ajacied Carlos Forbs, die bij de tegenstander inviel.

Reiziger bracht Poku als invaller. Zijn doelpunt was volgens Khalid Boulahrouz uitstekend. "Hij is rustig tegenwoordig. Die goal is illustratief voor zijn ontwikkeling. Vroeger had hij moeite met het tempo, het verwerken van informatie, waardoor hij met zijn voeten in de knoop kwam."

Presentator Wytse van der Goot trekt dan een vergelijking met Ajax-speler Carlos Forbs. De aanvaller is ook pijlsnel, maar maakt te weinig het verschil. Zaterdagavond kon hij ook geen potten breken tegen Jong Oranje. "Van Carlos Forbs mogen ze zijn voetballicentie wel afnemen hoor", is de duidelijke boodschap van Boulahrouz.