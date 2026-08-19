Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"

Khalid Boulahrouz heeft stevige kritiek geuit op de selectie van Ajax. De voormalig verdediger is niet overtuigd van de kwaliteiten van Youri Regeer en vindt dat de middenvelder momenteel tekortschiet voor het niveau dat in Amsterdam wordt gevraagd.

Ajax kwam in de duels met Shelbourne en SC Heerenveen niet verder dan een gelijkspel. Boulahrouz zag beide wedstrijden gedeeltelijk en was allerminst overtuigd van wat hij zag. "Ik heb gedeeltes van wedstrijden gezien. Dan zit je te kijken en ga je zoeken naar bepaalde dingen waarin het verschilt van vorig seizoen. Ze hebben een paar andere spelers, maar tegen Shelbourne werd ik er niet blij van", vertelt hij bij Rondo van Ziggo Sport.

Volgens Boulahrouz is er wel een herkenbare speelwijze, maar ontbreekt het Ajax aan voldoende kwaliteit om daar rendement uit te halen. "Je ziet wel wat van positiespel, maar daar moet je kwaliteit aan gaan koppelen." Youri Mulder wijst vervolgens op het vertrek van Mika Godts. "De kwaliteit gaat weg. Godts is weg." Boulahrouz ziet daarnaast op meerdere plekken in de selectie een probleem. "Ook op het middenveld en achterin mis je belangrijke spelers op bepaalde posities."