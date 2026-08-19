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Boulahrouz haalt uit naar Ajax-speler: "Is een Heerenveen-speler"

Joram
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots

Khalid Boulahrouz heeft stevige kritiek geuit op de selectie van Ajax. De voormalig verdediger is niet overtuigd van de kwaliteiten van Youri Regeer en vindt dat de middenvelder momenteel tekortschiet voor het niveau dat in Amsterdam wordt gevraagd.

Ajax kwam in de duels met Shelbourne en SC Heerenveen niet verder dan een gelijkspel. Boulahrouz zag beide wedstrijden gedeeltelijk en was allerminst overtuigd van wat hij zag. "Ik heb gedeeltes van wedstrijden gezien. Dan zit je te kijken en ga je zoeken naar bepaalde dingen waarin het verschilt van vorig seizoen. Ze hebben een paar andere spelers, maar tegen Shelbourne werd ik er niet blij van", vertelt hij bij Rondo van Ziggo Sport.

Volgens Boulahrouz is er wel een herkenbare speelwijze, maar ontbreekt het Ajax aan voldoende kwaliteit om daar rendement uit te halen. "Je ziet wel wat van positiespel, maar daar moet je kwaliteit aan gaan koppelen." Youri Mulder wijst vervolgens op het vertrek van Mika Godts. "De kwaliteit gaat weg. Godts is weg." Boulahrouz ziet daarnaast op meerdere plekken in de selectie een probleem. "Ook op het middenveld en achterin mis je belangrijke spelers op bepaalde posities."

Fred Rutten richt zich vooral op het gebrek aan dynamiek binnen de ploeg. "Een bepaalde dynamiek", noemt hij als belangrijk gemis. "En dynamiek zit vaak in het middenveld. Je hebt atleten nodig en dat mis ik bij het grote Ajax. Ze hebben geen spelers op het veld staan die het momentum terug kunnen veroveren. Dat kan je soms doen om hard te werken."

Vervolgens krijgt Regeer het nadrukkelijk te verduren van Boulahrouz. "Youri Regeer, met alle respect. Dat vind ik meer een Heerenveen-speler. Sorry, maar dat vind ik echt te weinig." Rutten ziet met de mogelijke komst van Marc ter Stegen en Julian Brandt wel versterkingen die het verschil kunnen maken. "Als het werkelijke toppers zijn, doen twee spelers heel veel voor een team."

Toch blijft Boulahrouz bezorgd over de komende maanden voor Ajax. De club moet volgens hem nog flink aan de selectie sleutelen. "Hij moet gaan sleutelen en plakken en wil tegelijkertijd zijn visie implementeren. Er moeten spelers komen, maar krijgt hij de spelers die hij wil hebben?"

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