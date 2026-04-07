Boulahrouz kritisch: "Ajax is op alle fronten helemaal afgetroefd"

John van den Brom zat maandagavond aan tafel bij het Ziggo Sport-programma Rondo . De trainer van FC Twente boekte afgelopen weekend met zijn ploeg een 1-2 overwinning op Ajax, en Khalid Boulahrouz genoot van de prestatie van de Tukkers. De oud-international is ook lovend over Van den Brom en zou hem bij elke Nederlandse club aanbevelen.

"Ik denk dat John een type trainer is die elke club blindelings zou kunnen contracteren. Want je weet dat hij het bijna altijd wel op de rails krijgt", zegt Boulahrouz. "Je ziet de overtuiging waarmee hij coacht ook terug op het veld, ook met het plezier dat hij uitstraalt. Als je ziet hoe ze tegen Ajax speelden... Ze hebben Ajax op alle fronten helemaal afgetroefd. Dan krijg je achteraf misschien de vraag: was Twente nou zo goed of Ajax zo slecht? Ik denk dat Ajax zo slecht was omdat Twente zo goed was. En dat is gewoon heel mooi om te zien."

Youri Mulder haakt in: "Wat belangrijk is in Enschede, is dat je niet alleen veel wint, maar dat je ook goed voetbal speelt. Daar zijn ze best wel kritisch op. Er moet gewoon goed gevoetbald worden, met combinatievoetbal en op techniek. Er moeten goede linkspoten in het veld lopen. Nou, dat hebben ze, dus dat ziet er allemaal goed uit bij Twente. Ze hebben ook jonge spelers die ontwikkeld worden. Dat is ook belangrijk."

Van den Brom reageert op Mulder: "In het voetbal gaat het altijd om winnen, maar de manier waarop is voor trainers vaak het belangrijkste. De verwachtingen zijn heel hoog bij Twente, maar ik weet nu ook van mijn korte tijd: als je speelt om te winnen, met de juiste intentie, en je geeft alles, dan kun je ook heel weinig fout doen bij onze fans", aldus Van den Brom.