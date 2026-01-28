Boulahrouz kritisch op Ajacied: "Het tegenovergestelde van Steur"

Ajax verloor woensdagavond met 1-2 van de Grieken. "Ze kregen geen grip op de fysieke duels, in het balbezit waren ze slordig en ze konden niet tot goede aanvallen komen", vertelt Boulahrouz bij Ziggo Sport. "Als je dan ook nog eens je beste man aan de bal gaat wisselen en de speler met het meeste balverlies laat staan..."

Boulahrouz begreep de keuze van Grim om Steur te wisselen niet. "Je zag in de eerste helft dat iedereen de bal bij hem inleverde, zelfs als hij gedekt staat. Dat is een natuurlijk proces", aldus de analist, die vervolgens kritisch was op Gloukh. "Hij was compleet het tegenovergestelde van Steur. Hij duelleert niet, loopt niet met z'n man mee, verliest héél veel ballen, laat heel veel momenten liggen..."

"Als je een goal moet maken, moet je kijken met wie je aanvallend het best tot je recht komt. Dan zou ik Gloukh wisselen. Het was 1-1 en je moet doelpunten maken, dan zou ik ook Dolberg laten staan. Maar goed, je weet nooit wat de aanleiding daarvoor is", besluit Boulahrouz.