2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Boulahrouz kritisch op verliezend Ajax: "Ze durfden niet..."

Arthur
bron: Ziggo Sport
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz

Ajax is woensdagavond uitgeschakeld in de Champions League na een nederlaag tegen Olympiakos in de Johan Cruijff ArenA: 1-2.

Khalid Boulahrouz analyseert bij Ziggo Sport het optreden van de Amsterdammers. "Ze hebben ook nog een goede kans met Klaassen gehad. De eerste tien minuten begonnen ze heel goed, ondanks dat Olympiakos goed druk zette. Ajax speelde goed onder de druk uit. Zo kwamen ze echt tot mogelijkheden."

"Na tien minuten zie je dat ze balverlies hebben en dan sluipt er een bepaalde onzekerheid in de ploeg. Daardoor durfden ze niet meer op te bouwen. Zo kreeg Olympiakos een beetje controle terug over de wedstrijd. Dat was wel zonde", besluit hij.

