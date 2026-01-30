Boulahrouz kritisch op verliezend Ajax: "Ze durfden niet..."

Khalid Boulahrouz analyseert bij Ziggo Sport het optreden van de Amsterdammers. "Ze hebben ook nog een goede kans met Klaassen gehad. De eerste tien minuten begonnen ze heel goed, ondanks dat Olympiakos goed druk zette. Ajax speelde goed onder de druk uit. Zo kwamen ze echt tot mogelijkheden."

"Na tien minuten zie je dat ze balverlies hebben en dan sluipt er een bepaalde onzekerheid in de ploeg. Daardoor durfden ze niet meer op te bouwen. Zo kreeg Olympiakos een beetje controle terug over de wedstrijd. Dat was wel zonde", besluit hij.