Boulahrouz legt penaltymoment Ajax uit: "Dat was hier het geval"
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots
Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. De belangrijkste taak, winnen van Olympiakos, lukte niet omdat in de eerste helft oude problemen zichtbaar werden: 1-2.
Khalid Boulahrouz legt bij Ziggo Sport uit waarom hij begrijpt dat Ajax in de eerste helft geen penalty kreeg tegen Olympiakos. Er zou sprake zijn geweest van hands en zowel de spelers als het stadion wilden de bal op de stip zien, maar dat gebeurde niet.
Boulahrouz zegt hierover: "Als voetballiefhebber zeg je: dit is hands. Maar dan hoor je de regels. Als je de bal niet onder controle hebt en hij komt via je lichaam tegen je hand aan, dan is het geen hands. Dat was hier het geval, dus dat was een beetje pech voor Ajax."
