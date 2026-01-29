Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boulahrouz legt penaltymoment Ajax uit: "Dat was hier het geval"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots

Ajax is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor de play-offs van de Champions League. De belangrijkste taak, winnen van Olympiakos, lukte niet omdat in de eerste helft oude problemen zichtbaar werden: 1-2.

Khalid Boulahrouz legt bij Ziggo Sport uit waarom hij begrijpt dat Ajax in de eerste helft geen penalty kreeg tegen Olympiakos. Er zou sprake zijn geweest van hands en zowel de spelers als het stadion wilden de bal op de stip zien, maar dat gebeurde niet. 

Boulahrouz zegt hierover: "Als voetballiefhebber zeg je: dit is hands. Maar dan hoor je de regels. Als je de bal niet onder controle hebt en hij komt via je lichaam tegen je hand aan, dan is het geen hands. Dat was hier het geval, dus dat was een beetje pech voor Ajax."

Gerelateerd:
Marko Pantelic

Pantelic doet open sollicitatie bij Ajax: "Ben er binnen 24 uur"

0
Hélène Hendriks en Wim Kieft

Kieft kritisch op Grim: "Die wissel begreep ik absoluut niet"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Anco Jansen

Anco Jansen duidelijk over Ajax: "Een brevet van onvermogen"

0
Ajax viert een doelpunt

Op deze zender kijk je Ajax – Olympiakos in de Champions League

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties