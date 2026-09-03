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Boulahrouz over topper met PSV: "Daar kan Ajax schade aanrichten"

Joram
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus Foto: © BSR Agency

Zaterdag staat meteen een grote wedstrijd op het programma in de Eredivisie. Ajax ontvangt in de Johan Cruijff ArenA landskampioen PSV. Khalid Boulahrouz verwacht dat de ploegen weinig voor elkaar onderdoen. De oud-verdediger denkt dan ook aan een doelpuntrijke remise.

"Normaal gesproken zijn dit ook gewoon wedstrijden op zich, maar ik denk dat het een gelijkspel wordt. Ik denk 2-2", voorspelt Boulahrouz tegenover de camera's van FCUpdate. Ajax en PSV waren deze zomer allebei druk op de transfermarkt. Volgens Boulahrouz heeft vooral Ajax flink wat werk verzet. "Ajax is natuurlijk vooral opruimen en daarvoor in de plaats kwaliteit binnenhalen. Ik denk dat Jordi Cruijff dat hartstikke goed doet. Je ziet ook grote namen met kwaliteit, dus die gaan het team wel verder helpen."

Toch ziet Boulahrouz PSV als de sterkere ploeg op het middenveld en voorin. "Maar ik denk dat PSV op het middenveld en voorin iets sterker is. Ik denk ook dat ze kampioen worden. Maar achterin vind ik ze wel heel kwetsbaar."

Daar kan Ajax volgens Boulahrouz van profiteren. Hij verwacht dat Tolu Arokodare voor gevaar kan zorgen. "En daar heeft Ajax ene Tolu (Arokodare, red.) lopen, dus die kan nog wel wat schade aanrichten."

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