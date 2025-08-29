AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Boulahrouz pessimistisch over Ajax: "Ik zie het niet gebeuren"

Arthur
bron: Ziggo Sport
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots

Ajax maakt zich op voor de Champions League, maar niet iedereen is optimistisch over de kansen van de Amsterdammers. Tijdens Rondo uitten John van de Brom en Khalid Boulahrouz hun twijfels over het Europese avontuur van de club.

John van de Brom kijkt realistisch naar de uitdaging: "De Champions League is wel een stapje hoger dan wat we op dit moment in de Eredivisie zijn. Het ligt er natuurlijk aan wie Ajax gaat treffen... Ik hoop het niet, maar als ik reëel kijk dan wordt het een zware klus voor ze."

Boulahrouz sluit zich bij dat pessimisme aan, maar ziet ook enkele positieve punten: "Ik ben het wel met John eens. Je ziet wel een stijgende lijn als je positief wilt zijn. Je ziet ook wel wat John Heitinga wil met dit team. Raúl Moro op de rechterkant liep al beter en ook over links kwamen ze door. Maar in de Champions League zie ik het nog niet gebeuren. Hoe ga je je ook presenteren in de Champions League? Ga je denken dat je in de stijgende lijn zit, of ga je je aanpassen aan de tegenstander? Waar kies je dan voor? Ben je realistisch en ga je voor de punten, of ga je het romantische verhaal houden van het mooie voetbal spelen."

Bertrand Traoré, Wout Weghorst en Youri Regeer bij Ajax
Loting Champions League: Ajax onder meer naar Engeland en Spanje Lees ook

