Boulahrouz pessimistisch over Ajax: "Ik zie het niet gebeuren"

John van de Brom kijkt realistisch naar de uitdaging: "De Champions League is wel een stapje hoger dan wat we op dit moment in de Eredivisie zijn. Het ligt er natuurlijk aan wie Ajax gaat treffen... Ik hoop het niet, maar als ik reëel kijk dan wordt het een zware klus voor ze."

Boulahrouz sluit zich bij dat pessimisme aan, maar ziet ook enkele positieve punten: "Ik ben het wel met John eens. Je ziet wel een stijgende lijn als je positief wilt zijn. Je ziet ook wel wat John Heitinga wil met dit team. Raúl Moro op de rechterkant liep al beter en ook over links kwamen ze door. Maar in de Champions League zie ik het nog niet gebeuren. Hoe ga je je ook presenteren in de Champions League? Ga je denken dat je in de stijgende lijn zit, of ga je je aanpassen aan de tegenstander? Waar kies je dan voor? Ben je realistisch en ga je voor de punten, of ga je het romantische verhaal houden van het mooie voetbal spelen."