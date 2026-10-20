Meldingen
2026-10-15
Abdellah Ouazane
Opstelling Ajax bekend: Torrents en Ouazane starten in de basis
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

Niek

Ajax won afgelopen weekend met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en daardoor staat de ploeg van trainer Michel na negen competitiewedstrijden op een vierde plek in de Eredivisie. Khalid Boulahrouz verwacht echter niet dat de club uit Amsterdam mee gaat doen om het kampioenschap. 

"Ik denk dat mensen gewoon te veel verwachten van dit Ajax", liet hij maandagavond weten bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Ze denken dat Ajax na één transferperiode mee kan doen om de titel... Dat geloof ik niet", waarschuwt Boulahrouz, die zelf in het verleden bij Feyenoord speelde. 

Youri Mulder is het echter niet met hem eens. "Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk geïnvesteerd", reageert hij. "Als je ziet wat ze allemaal gehaald hebben, is dit wel ook een soort signaal: we moeten voor die titel gaan. Dat is wel wat je ziet bij Ajax: het is allemaal wat ouder... Ter Stegen, Brandt, Tolu, het zijn spelers waar je kan verwachten: het moet nu gebeuren. Bij Feyenoord zie je een ander beleid, ook meer voor de langere termijn met jongere spelers", stelt Mulder.

Volgens Boulahrouz spelen de financiële middelen nog altijd een belangrijke rol bij het aankoopbeleid. "Ik denk dat er een aantal spelers zijn gehaald binnen datgene wat er mogelijk is", vervolgt hij realistisch. "Ik denk niet dat dit de spelers zijn waarvan Jordi Cruijff denkt: dit is wat het Ajax-voetbal moet voorstellen. Want Tolu is natuurlijk helemaal geen Ajax-spits. Ik geloof niet dat dit team tot het einde mee kan doen om het kampioenschap", voorspelt Boulahrouz. 

Gerelateerd:
Youri Mulder loopt rond in de Veltins-Arena van Schalke 04

Youri Mulder tipt Michel: "Ze moeten hem nu gewoon laten staan"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

0
Davy Klaassen bij de spelersbus van Ajax

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

0
Karim El Ahmadi bij ESPN

El Ahmadi ziet talenten van Ajax uitblinken: "Vond hem echt goed"

0
Marcos Leonardo en Pelle Clement

Pelle Clement baalt: "Dan is het aan de scheidsrechter"

0
René van der Gijp en Wim Kieft in het Philips Stadion

Van der Gijp adviseert Ajacied: "Zo pijnlijk en bijna mensonterend"

0
Kenneth Perez bij de persmiddag van Football Island, een programma van Videoland

Kenneth Perez bekritiseert aankoop van Ajax: "Dat is schrijnend"

0
Thom van Bergen

Van Bergen: "Frustrerend als je de Ajax-spelers zo ziet lopen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Youri Mulder tipt Michel: "Ze moeten hem nu gewoon laten staan"

Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

Davy Klaassen krijgt kritiek: "Ik had hem die strafschop gegeven"

Mokio geeft tekst en uitleg na ruime zege: "Vijf middenvelders"

'Cillessen keert terug in Eredivisie en tekent vandaag contract'

Hans Kraay over Ajacied: "Hij gaf een klein teken van leven..."

Chris Woerts vreest voor Ajax: "Allemaal een waterhoofd aan..."

'Arne Slot niet naar Ajax': "Wil alleen maar daar werken..."
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws