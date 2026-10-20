Boulahrouz waarschuwt: "Ze verwachten gewoon te veel van Ajax"

Ajax won afgelopen weekend met 2-5 op bezoek bij FC Groningen en daardoor staat de ploeg van trainer Michel na negen competitiewedstrijden op een vierde plek in de Eredivisie. Khalid Boulahrouz verwacht echter niet dat de club uit Amsterdam mee gaat doen om het kampioenschap.

"Ik denk dat mensen gewoon te veel verwachten van dit Ajax", liet hij maandagavond weten bij het programma 'Rondo' op Ziggo Sport. "Ze denken dat Ajax na één transferperiode mee kan doen om de titel... Dat geloof ik niet", waarschuwt Boulahrouz, die zelf in het verleden bij Feyenoord speelde.

Youri Mulder is het echter niet met hem eens. "Ze hebben natuurlijk wel behoorlijk geïnvesteerd", reageert hij. "Als je ziet wat ze allemaal gehaald hebben, is dit wel ook een soort signaal: we moeten voor die titel gaan. Dat is wel wat je ziet bij Ajax: het is allemaal wat ouder... Ter Stegen, Brandt, Tolu, het zijn spelers waar je kan verwachten: het moet nu gebeuren. Bij Feyenoord zie je een ander beleid, ook meer voor de langere termijn met jongere spelers", stelt Mulder.