Boulahrouz ziet 'alibi' bij Ajax: "Dat kan dan eigenlijk niet"

Khalid Boulahrouz heeft zich flink gestoord aan de manier waarop Ajax dinsdagavond opbouwde in het Champions League-duel met Benfica (0-2). De oud-verdediger zag te veel vrijblijvendheid in het spel van de Amsterdammers en miste lef om tussen de linies te voetballen.

"Ze speelden heel erg veel van links naar rechts, maar niemand werd ingespeeld tussen de linies", analyseerde Boulahrouz bij Ziggo Sport. Volgens hem lag dat niet aan de tactiek, maar aan de houding van de spelers zelf. "Er was heel veel alibi, veel spelers doen alsof ze aangespeeld willen worden, maar dat kan dan eigenlijk niet."

De oud-international ziet een duidelijke oorzaak: "Het heeft te maken met kwaliteit. Als je niet goed bent in de kleine ruimtes, dan ga je doen alsof je de bal wil, maar dat wil je dan eigenlijk niet."

Vanaf zijn hoge positie op de tribune zag Boulahrouz hoe de Ajax-opbouw steeds vastliep. "Ik ging heel hoog zitten tijdens de wedstrijd en toen zag ik waar het fout ging. Het is heel moeilijk als je speelt met een middenveld van Taylor en Klaassen die hoog staan, met Itakura op zes. Het was heel statisch, ze konden niemand aanspelen", besloot hij.