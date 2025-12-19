Boulahrouz ziet probleem Ajax: "Doet een nieuwe trainer makkelijker"

Khalid Boulahrouz ziet een nieuwe trainer als de sleutel om de problemen van Ajax bij standaardsituaties aan te pakken. Dit seizoen incasseerden de Amsterdammers al negen doelpunten uit spelhervattingen, iets dat volgens de analist met een frisse leiding snel veranderd kan worden.

"Daar kan een nieuwe trainer echt het verschil maken", zegt Boulahrouz tegen de NOS. "Grim kan het in zulke situaties terugbrengen naar de basis, alles omgooien. Dat doet een nieuwe trainer makkelijker dan iemand die er al langer zit."

Ook Robert Maaskant mengt zich in het debat en wijst op een andere oorzaak van de defensieve kwetsbaarheid van Ajax. "Er is veel disbalans bij Ajax. Het aankoopbeleid en trainers vragen dingen van het team waar de spelers niet toe in staat zijn", stelt de oud-trainer van NAC Breda.

Ajax kreeg dit seizoen twintig doelpunten tegen in de Eredivisie, evenveel als Feyenoord en PSV. Boulahrouz ziet daar een positief aspect in: "Als neutrale kijker is het genieten. Neem de wedstrijd PSV - Heracles: bij 2-0 voor PSV denk je normaal gesproken dat de tv wel uit kan. In andere jaren was dat misschien zo, maar nu ben je juist blij dat je blijft kijken."