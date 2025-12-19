AD Voetbalpodcast
Inan weet: "Daar hebben ze binnen de directie van Ajax spijt van"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Boulahrouz ziet probleem Ajax: "Doet een nieuwe trainer makkelijker"

Amber
bron: NOS
Khalid Boulahrouz
Khalid Boulahrouz Foto: © Pro Shots

Khalid Boulahrouz ziet een nieuwe trainer als de sleutel om de problemen van Ajax bij standaardsituaties aan te pakken. Dit seizoen incasseerden de Amsterdammers al negen doelpunten uit spelhervattingen, iets dat volgens de analist met een frisse leiding snel veranderd kan worden.

"Daar kan een nieuwe trainer echt het verschil maken", zegt Boulahrouz tegen de NOS. "Grim kan het in zulke situaties terugbrengen naar de basis, alles omgooien. Dat doet een nieuwe trainer makkelijker dan iemand die er al langer zit."

Ook Robert Maaskant mengt zich in het debat en wijst op een andere oorzaak van de defensieve kwetsbaarheid van Ajax. "Er is veel disbalans bij Ajax. Het aankoopbeleid en trainers vragen dingen van het team waar de spelers niet toe in staat zijn", stelt de oud-trainer van NAC Breda.

Ajax kreeg dit seizoen twintig doelpunten tegen in de Eredivisie, evenveel als Feyenoord en PSV. Boulahrouz ziet daar een positief aspect in: "Als neutrale kijker is het genieten. Neem de wedstrijd PSV - Heracles: bij 2-0 voor PSV denk je normaal gesproken dat de tv wel uit kan. In andere jaren was dat misschien zo, maar nu ben je juist blij dat je blijft kijken."

Zet in op Ajax tegen NEC!

Ajax speelt zaterdag de uitwedstrijd tegen NEC. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Menno Geelen, Alex Kroes en Marijn Beuker

Driessen pleit voor ontslag Ajax-bestuurder: "Ordinaire oplichting"

0
Bram van Polen

Van Polen waarschuwt Ajax: "Met alleen flair ga je het niet redden"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
John van Loen

John van Loen is woest: "Gewoon een mes in mijn rug gestoken"

0
Erik ten Hag

Ten Hag genoemd bij concurrent: "Heeft het bij Ajax laten zien"

0
Václav Cerny

VIDEO | Cerny met twee treffers weer de grote man bij Besiktas

0
Mario Been

Been vol onbegrip: "Hebben ze Resink bij Ajax toen niet gezien?"

0
Jordi Cruijff

Cruijff over kanker dochter: "Ik moest ziek moest zijn, niet zij"

0
Fans van Ajax vieren feest na de winst bij Qarabağ

SAMENVATTING | Ajax beleeft grandioze avond en wint van Qarabağ

0
John Heitinga

'Het voelde voor mij onterecht dat Heitinga trainer van Ajax werd'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 16 30 43
2 Feyenoord 16 21 34
3 Ajax 16 10 29
4 NEC Nijmegen 16 14 28
5 FC Groningen 16 3 26
6 AZ 15 4 25
7 FC Twente 16 5 24
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd