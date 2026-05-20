Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"

Rik Engelbertink
bron: Rondo
Khalid Boulahrouz aan het werk als analyticus Foto: © BSR Agency

Theo Janssen en Khalid Boulahrouz vinden Ajax beroerd spelen. Ook op bezoek bij SC Heerenveen wisten de Amsterdammers eens te meer niet te imponeren.

"Je verwacht van Ajax dat als je weet dat je moet winnen, dat je een team ziet dat ertegenaan gaat", begint Janssen maandagavond bij Rondo. "Volle bak, als team spelen met hoge druk, in ieder geval met initiatief. Dat hebben we de hele wedstrijd niet gezien. Het was apathisch. Het was niet om aan te gluren. Ik vond het echt heel slecht."

Volgens Janssen moeten de Amsterdammers hun spelopvatting drastisch wijzigen. "Er heeft niks gewerkt. Er werkt maar één ding straks: niet met een bezem, maar met een bulldozer schoonvegen en alles opnieuw opbouwen", is hij kraakhelder.

Boulahrouz ziet een gebrek aan kwaliteit op het veld. "Die jongens bij elkaar kunnen het gewoon niet opbrengen om de tegenstanders moeilijk te maken", concludeert hij. "Er zijn drie jongens die Ajax-waardig zijn. Baas, Steur, Godts zijn Ajax-voetballer en Bounida met potentie een Ajax-voetballer. En Berghuis. Ajax-voetballers zijn op één hand te tellen."

