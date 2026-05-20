Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"

"Je verwacht van Ajax dat als je weet dat je moet winnen, dat je een team ziet dat ertegenaan gaat", begint Janssen maandagavond bij Rondo. "Volle bak, als team spelen met hoge druk, in ieder geval met initiatief. Dat hebben we de hele wedstrijd niet gezien. Het was apathisch. Het was niet om aan te gluren. Ik vond het echt heel slecht."

Volgens Janssen moeten de Amsterdammers hun spelopvatting drastisch wijzigen. "Er heeft niks gewerkt. Er werkt maar één ding straks: niet met een bezem, maar met een bulldozer schoonvegen en alles opnieuw opbouwen", is hij kraakhelder.