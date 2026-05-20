Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"
Theo Janssen en Khalid Boulahrouz vinden Ajax beroerd spelen. Ook op bezoek bij SC Heerenveen wisten de Amsterdammers eens te meer niet te imponeren.
"Je verwacht van Ajax dat als je weet dat je moet winnen, dat je een team ziet dat ertegenaan gaat", begint Janssen maandagavond bij Rondo. "Volle bak, als team spelen met hoge druk, in ieder geval met initiatief. Dat hebben we de hele wedstrijd niet gezien. Het was apathisch. Het was niet om aan te gluren. Ik vond het echt heel slecht."
Volgens Janssen moeten de Amsterdammers hun spelopvatting drastisch wijzigen. "Er heeft niks gewerkt. Er werkt maar één ding straks: niet met een bezem, maar met een bulldozer schoonvegen en alles opnieuw opbouwen", is hij kraakhelder.
Boulahrouz ziet een gebrek aan kwaliteit op het veld. "Die jongens bij elkaar kunnen het gewoon niet opbrengen om de tegenstanders moeilijk te maken", concludeert hij. "Er zijn drie jongens die Ajax-waardig zijn. Baas, Steur, Godts zijn Ajax-voetballer en Bounida met potentie een Ajax-voetballer. En Berghuis. Ajax-voetballers zijn op één hand te tellen."
Kenneth Perez: "Is gewoon écht sneu om naar dit Ajax te kijken"
John Heitinga weer aan de slag? "Er is veel interesse voor hem"
Boulahrouz ziet pure middenmoot bij Ajax: "Slechts 3 Ajax-waardig"
Woerts fileert Ajax compleet: "Die moeten ze direct vervangen"
Gijp stellig over Ajax: "De KNVB kon het natuurlijk niet..."
'Ajax laat talentvolle aanvaller vertrekken; AZ ligt op de loer'
Steven Berghuis strijdbaar: "We gaan gewoon onze rug rechten"
'Wout Weghorst tekent nog voor WK contract bij andere club'
Ajax plukt toptalent Rijssenburg weg bij concurrent Feyenoord
Van Mosselveld haalt uit: "Gevoel dat het totaal niet doordacht is"
Kritiek na gelijkspel Ajax bij SC Heerenveen: "Had nooit gemogen"
FC Groningen vreesde voor Volendam-drama: "Kregen we geen antwoord op"
"Als Ajax wint, dan gaat FC Utrecht geen supporters mee mogen nemen"
Derksen: "Als ik FC Groningen was zou ik zeggen: we spelen niet"
García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."
Driessen tipt trainerskandidaat: "Wat past er nou meer bij Ajax?"
Hoog fileert beleid Ajax: "Knullige fout, gênant voor de spelers"
Álvarez terug naar Ajax? "Dan is er misschien een mogelijkheid"
'Ajax benaderde Spaans succestrainer voor trainerspositie'
Wout Weghorst weg bij Ajax? "Ik vind hem een aantrekkelijke speler"
Verweij geeft update over toekomst van Garcia: "Ik denk dat..."
Bizar geluid: 'Cruijff negeert de scouting van Ajax volledig'
FC Groningen toch met uitsupporters richting duel tegen Ajax
Castricum ziet het zwaar in voor Ajax: "Nog één wedstrijd..."
Berghuis sprak nog niet met Cruijff: "Misschien gebeurt dat nog"
De Jonge ziet kansen tegen Ajax: "Dat kan in ons voordeel zijn"
Derksen haalt uit naar Ajacied: "Het is een tragisch dieptepunt"
Driessen vergelijkt Ajax met gevallen topclub: "Hard op weg"
Blokzijl blij met halve finale tegen Ajax: "Dat is extra mooi"
Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo slecht nog nooit gezien"