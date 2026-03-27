Bounida blij met oproep Marokko: "Wil mijn kwaliteiten op het veld tonen"

Voor Rayane Bounida is het een bijzondere periode in zijn nog jonge carrière. De aanvaller van Ajax is voor het eerst opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko en staat mogelijk aan de vooravond van zijn interlanddebuut. Bij De Leeuwen van de Atlas kan hij zich direct laten zien richting een plek op het wereldtoneel.

De twintigjarige Ajacied maakte onlangs de keuze om voor Marokko uit te komen, nadat hij eerder actief was in de jeugdelftallen van België. Die beslissing werd vrijwel direct beloond met een oproep van bondscoach Mohamed Ouahdi, waardoor zijn internationale droom in een stroomversnelling is geraakt.

Na zijn eerste training straalde Bounida zichtbaar toen hij de media te woord stond. "Het is een droom voor alle kinderen om voor je land te spelen. Voor mij breekt die dag vandaag aan", vertelt hij trots. De middenvelder annex aanvaller lijkt zich direct thuis te voelen binnen de selectie.

Ook zijn ambities zijn duidelijk, want Bounida wil zich direct laten gelden. "Ik wil hier mijn kwaliteiten op het veld tonen. Van buitenaf lijkt het een grote familie. Hoe ze mij hier zo warm ontvangen hebben, voelde ik me ook meteen thuis in de groep", aldus de Ajacied. Met oefenduels tegen Ecuador en Paraguay krijgt hij direct de kans om indruk te maken richting het WK.