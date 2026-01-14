Bounida blikt vooruit op duel tegen AZ: "Daar gaan we vol voor"

Rayane Bounida gaat met een goed gevoel naar het volgende bekerduel van Ajax. Het talent was tegen Excelsior Maassluis de grote uitblinker met vier assists en een doelpunt en richt de blik nu op de ontmoeting met AZ.

"Die vier assists zijn voor mij hét hoogtepunt van de avond", zegt Bounida op de clubkanalen van Ajax. "Vooral omdat ik nog nooit eerder vier assists in één wedstrijd heb gegeven. Dat maakt ze specialer dan mijn doelpunt, al blijft scoren natuurlijk ook belangrijk."

Volgens de aanvaller heeft het bekertoernooi voor hem en Ajax een duidelijke betekenis. "Bekerwedstrijden zijn net zo belangrijk als alle andere duels. Ik wil het seizoen met prijzen afsluiten. De beker is er daar één van, dus daar gaan we vol voor."

AZ en Ajax troffen elkaar vorig seizoen ook al in het bekertoernooi, toen in de achtste finale. De Alkmaarders schakelden Ajax destijds uit. "Dat wordt nu opnieuw een taaie wedstrijd, zeker in Alkmaar", blikt Bounida vooruit. "Maar wij zijn er klaar voor."

De overwinning van afgelopen weekend op Telstar speelt daarbij geen rol meer. "We kijken echt van wedstrijd tot wedstrijd. Nu is dat AZ. Het belangrijkste is dat we winnen en doorgaan naar de volgende ronde. Uiteindelijk willen we alles winnen. Voor mij persoonlijk is het vooral belangrijk dat ik lekker soepel kan spelen." AZ – Ajax wordt woensdag om 21.00 uur gespeeld.