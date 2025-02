Bounida en Steur breken door: "Dit heeft Farioli niet verzonnen"

Ajax won zondag in de Johan Cruijff Arena met 4-0 van Heracles Almelo en trainer Francesco Farioli geeft steeds meer jeugdspelers, zoals Rayane Bounida en Sean Steur, de kans in Ajax 1. Henk Spaan denkt dat er een soort 'stille coupe' is geweest bij de club uit Amsterdam.

“Farioli heeft zich nooit bekommerd om welke jeugdspeler dan ook, écht nooit. Volgens mij ging hij ook niet bij Jong Ajax kijken", vertelt hij in de Hard Gras Podcast. “Maar nu is het zo dat er sinds de winterstop opeens een stroom aan spelers uit de jeugdopleiding bij het eerste worden gehaald. Dit heeft Farioli niet verzonnen. Er is daar dus ongetwijfeld een gesprek geweest", voorspelt Spaan.

"Ik weet echt niet tussen wie en wie, maar mij zou het niet verbazen als Van Gaal hier een rol in heeft gespeeld. Ze hebben niet voor niks Van Gaal als adviseur", besluit de columnist van Het Parool. Susa van Kleef wijst ook op het aan- en verkoopbeleid van Alex Kroes. “Die selectie enorm is uitgedund. Daardoor kan Farioli ook niets anders meer dan die jonge jongens erbij halen. Er zijn geloof ik acht spelers vertrokken, dus er is gewoon veel meer ruimte gekomen.”