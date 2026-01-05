Kick-off
'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Bounida en Steur breken door: "Wij hebben dat met Marijn Beuker"

Niek
Rayane Bounida bedankt de Ajax-fans
Rayane Bounida bedankt de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Stef Wijlaars bij Ajax werkzaam als klankbord voor de jeugdtrainers. De 37-jarige bestuurder, die bij de club uit Amsterdam ook de methodologie bewaakt in de bovenbouw, toont zich tevreden over de huidige ontwikkelingen qua talentvolle spelers. 

"Het gaat gewoon om kansen geven", legt hij uit in een interview op de website van VI. "Bij onze topclubs is genoeg talent. Nu doen Rayane Bounida en Sean Steur soms mee met het eerste. Het is niet zo dat zij vier, vijf maanden geleden die potentie nog niet hadden. Voor een club is het belangrijk dat de belangen van de jeugdopleiding geborgd zijn in de directie. Wij hebben dat met Marijn Beuker (directeur voetbal, red.)", constateert Wijlaars.

"Zo kunnen we waarborgen dat er altijd een aantal plekken voor jeugdspelers is binnen de eerste selectie, wie er ook hoofdtrainer wordt", vervolgt hij. "Bij Ajax past lef en een onderdeel daarvan is ook de durf om eigen jongens op te stellen. Dat is wat wij zijn als club", aldus Wijlaars, die erkent dat er in de afgelopen jaren soms ook te veel spelers zijn gekocht. "Dat krijg je met wijziging van beleid en wijzigingen van beleidsbepalers. Daarom ben ik blij dat de opleiding nu in ieder geval geborgd is bij de directie."

Frank de Boer

'Ajax benaderde De Boer voor trainersfunctie, maar wordt afgewezen'

Ian Wright en Dennis Bergkamp bij het FWA Tribute in Londen

'Bergkamp en Jonk keren mogelijk terug bij Ajax': "Een voordeel"

Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
