Bounida en Steur breken door: "Wij hebben dat met Marijn Beuker"

"Het gaat gewoon om kansen geven", legt hij uit in een interview op de website van VI. "Bij onze topclubs is genoeg talent. Nu doen Rayane Bounida en Sean Steur soms mee met het eerste. Het is niet zo dat zij vier, vijf maanden geleden die potentie nog niet hadden. Voor een club is het belangrijk dat de belangen van de jeugdopleiding geborgd zijn in de directie. Wij hebben dat met Marijn Beuker (directeur voetbal, red.)", constateert Wijlaars.

"Zo kunnen we waarborgen dat er altijd een aantal plekken voor jeugdspelers is binnen de eerste selectie, wie er ook hoofdtrainer wordt", vervolgt hij. "Bij Ajax past lef en een onderdeel daarvan is ook de durf om eigen jongens op te stellen. Dat is wat wij zijn als club", aldus Wijlaars, die erkent dat er in de afgelopen jaren soms ook te veel spelers zijn gekocht. "Dat krijg je met wijziging van beleid en wijzigingen van beleidsbepalers. Daarom ben ik blij dat de opleiding nu in ieder geval geborgd is bij de directie."