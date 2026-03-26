Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging

Rayane Bounida viert zijn doelpunt Foto: © BSR Agency

Rayane Bounida is deze week niet bij Ajax te vinden. De twintigjarige aanvallende middenvelder is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko.

Bounida maakte twee dagen geleden bekend uit te willen komen voor Marokko. De Ajacied is geboren in België en speelde ook jeugdinterlands voor de Rode Duivels. Gill Swerts, de bondscoach van Jong België, liet afgelopen week echter weer dat hij niet meer over Bounida kon beschikken.

Bounida heeft besloten om voor Marokko uit te komen en heeft direct een uitnodiging gekregen van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouahbi, die Walid Regragui opvolgde. Marokko speelt deze interlandperiode oefenduels met Ecuador en Paraguay. 

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws