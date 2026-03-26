Bounida hakt knoop door en krijgt direct bijzondere uitnodiging

Rayane Bounida is deze week niet bij Ajax te vinden. De twintigjarige aanvallende middenvelder is voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Marokko.

Bounida maakte twee dagen geleden bekend uit te willen komen voor Marokko. De Ajacied is geboren in België en speelde ook jeugdinterlands voor de Rode Duivels. Gill Swerts, de bondscoach van Jong België, liet afgelopen week echter weer dat hij niet meer over Bounida kon beschikken.

Bounida heeft besloten om voor Marokko uit te komen en heeft direct een uitnodiging gekregen van de nieuwe bondscoach Mohamed Ouahbi, die Walid Regragui opvolgde. Marokko speelt deze interlandperiode oefenduels met Ecuador en Paraguay.