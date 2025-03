Bounida hoopt op doorbraak: "Mijn doel is Ajax 1 volgend seizoen"

Rayane Bounida kijkt terug op een bewogen periode bij Ajax. De talentvolle middenvelder lag maandenlang onder een vergrootglas vanwege de onduidelijkheid rond zijn contract. Inmiddels is er rust: Bounida heeft zijn handtekening gezet onder een nieuwe verbintenis tot medio 2028. In gesprek met Sporza blikt hij openhartig terug op de voorbije maanden.

"Het is een opeenvolging van grote emoties geweest", vertelt de Belg. "Ik hoop en denk ook dat het daar niet bij blijft." Zijn ontwikkeling verliep niet zonder hobbels. Terwijl leeftijdsgenoten als Jorthy Mokio al snel hun debuut maakten bij de hoofdmacht, moest Bounida geduldig wachten. "Of ik me zorgen maakte? Ja, dat deed ik", geeft hij toe. "Maar iedereen volgt zijn eigen pad. Ik heb mezelf nooit vergeleken met anderen en altijd gehoopt dat mijn geduld beloond zou worden."

Die beloning kwam eind vorig jaar, toen Bounida zijn debuut maakte voor Jong Ajax en direct indruk maakte met een doelpunt. Toch speelde zijn fysieke gestel hem lange tijd parten. "Ik wist dat ik sterker moest worden en ben daarom hard gaan werken aan mijn lichaam", legt hij uit. "Ik ga minstens drie à vier keer per week naar de sportschool. Of ik het leuk vind? Van tijd tot tijd."

Zijn harde werken begint vruchten af te werpen. "Ik ben niet meer dezelfde speler als een paar jaar geleden. Ik ben fysiek sterker en ook mentaal volwassener in mijn beslissingen." Met zijn nieuwe contract op zak richt Bounida zich nu vol op een doorbraak in het eerste elftal van Ajax. "Dat is mijn doel voor volgend seizoen."