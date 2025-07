Bounida hoopt op positief nieuws van Heitinga: "Ik ben tevreden"

Zaterdagmiddag stond Bounida 45 minuten op het veld tijdens het oefenduel met Hibernian FC, dat met 6-3 gewonnen werd. "Het was een taaie tegenstander, maar zowel in de eerste als tweede helft wisten we er goed onderuit te voetballen", vertelt hij in gesprek met de clubkanalen. "Uiteindelijk waren er wel wat slordigheden, maar we moeten het gewoon weer oppakken en doorgaan."

Bounida verzorgde een assist bij de goal van Ahmetcan Kaplan. "Kaplan kopt de bal mooi binnen en was er, net zoals ik, erg blij mee. Ik had wel een goal moeten maken, maar schoot te gehaast, terwijl ik beter de bal had kunnen plaatsen", stelt de voetballer. "Ik ben vooral blij dat ik weer gespeeld heb. Ik ben tevreden, al zijn er altijd verbeterpunten." Het talent krijgt vervolgens de vraag of hij al zin heeft in het trainingskamp. "Zeker, als ik mee mag tenminste...", besluit Bounida.