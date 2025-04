Bounida hoopt op speeltijd: "Ik wil spelen, scoren en assists geven"

Rayane Bounida is trots dat hij het Bronzen Schild voor het beste talent van de derde periode in de Keuken Kampioen Divisie heeft gewonnen. De jonge spelmaker hoopt dit seizoen ook nog een rol van betekenis te kunnen spelen in het eerste van Ajax.

Het Bronzen Schild gaat naar het beste talent van een bepaalde periode. "Het betekent heel veel, want er zit ook wat achter. Namelijk het pad dat ik heb bewandeld om hier te komen. Ik was aan het begin van het seizoen nog een O19-speler. Daar heb ik mijn stappen kunnen zetten, zoals de eerste wedstrijd tegen De Graafschap-thuis, waar ik ook scoorde", zegt hij bij ESPN.

"Zo heb ik minuten kunnen maken, kreeg ik mijn eerste basisplek. Ik stond vaker in de basis, kreeg meer minuten, maakte meer goals. Ik kon presteren en vandaag kreeg ik dit (het Bronzen Schild, red.)", zegt hij. "Alles komt samen. Het is een hele leuke periode voor mij geweest en ik hoop dat ik nog meer leuke momenten kan meemaken zoals vandaag en zoals de momenten die zijn gekomen.'

Nu wil hij minuten maken in het eerste. "Ik hoop dit seizoen nog enkele minuten te maken bij het eerste, maar ik denk dat ik mij nu even moet focussen op Jong om nog minuten te kunnen maken. Ik wil spelen, scoren en assists geven. Maar ik denk dat het wel om winnen gaat, dus we moeten wel winnen. Dat is het belangrijkste voor nu", concludeert hij.