'Bounida kan Ajax verlaten; Europese topclub toont belangstelling'
Rayane Bounida staat in de belangstelling van Borussia Dortmund. Dat meldt transferjournalist Sacha Tavolieri vrijdagochtend. De Duitse Bundesliga-club houdt de situatie van het Ajax-talent in de gaten, terwijl ook Ajax een transfer deze zomer niet uitsluit.
Volgens Tavolieri wordt er achter de schermen gesproken over de toekomst van Bounida. Borussia Dortmund ziet de aanvallende middenvelder als een mogelijke versterking, maar een concrete stap laat voorlopig nog op zich wachten. De Bundesliga-club richt zich eerst op andere transferdoelen en wil bovendien spelers verkopen voordat er ruimte ontstaat om werk te maken van Bounida.
Ajax zou bereid zijn om mee te werken aan een transfer, mits daar een passend bedrag tegenover staat. De club is niet van plan het Marokkaanse talent voor een lage transfersom te laten vertrekken. Welk bedrag de Amsterdammers precies in gedachten hebben, is vooralsnog niet bekend.
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