Bounida krijgt opmerking na optreden bij Ajax: "Vlassig snorretje"

Menno Pot spreekt in zijn column in Het Parool zijn waardering uit voor de invalbeurt van Rayane Bounida tijdens Ajax - Benfica. De aanvallende middenvelder, die dinsdag als rechtsbuiten speelde, wist het Amsterdamse publiek voor zich te winnen met zijn frivole acties.

Pot schrijft: "Het onweerstaanbare is dat het joch zich amper leek te realiseren hoe waardevol de kleine geschenkjes waren die hij het publiek dinsdag toestopte."

Niet alleen Bounida’s spel valt bij Pot in de smaak, ook zijn uitstraling kan de columnist bekoren. "Dat vlassige snorretje!", merkt hij op. "Ik ben dol op voetballers van circa 19 met vlassige snorretjes, zoals op voetbalplaatjes van Panini uit 1983. Bounida heeft misschien wel het beste vlassige snorretje sinds Gerald Vanenburg op zijn leeftijd."

Aan het einde van zijn column spreekt Pot opnieuw lovend over de jonge Ajacied. "Ajax-dna is ook: slim en autonoom denken en onbezorgd, authentiek spreken. Rayane is een Marokkaanse Belg uit Vilvoorde (of een Belgische Marokkaan; leg het ons uit, Rayane!). Geen Amsterdammer, geen Ajacied, wél Ajax-dna. Waar je vandaan komt, doet er geen fluit toe. Als je 't hebt, heb je het."