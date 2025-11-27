AD Voetbalpodcast
Sjoerd Mossou kraakt topkandidaten Ajax: "Een sentimentele keuze"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bounida krijgt opmerking na optreden bij Ajax: "Vlassig snorretje"

Arthur
bron: Het Parool
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Menno Pot spreekt in zijn column in Het Parool zijn waardering uit voor de invalbeurt van Rayane Bounida tijdens Ajax - Benfica. De aanvallende middenvelder, die dinsdag als rechtsbuiten speelde, wist het Amsterdamse publiek voor zich te winnen met zijn frivole acties. 

Pot schrijft: "Het onweerstaanbare is dat het joch zich amper leek te realiseren hoe waardevol de kleine geschenkjes waren die hij het publiek dinsdag toestopte."

Niet alleen Bounida’s spel valt bij Pot in de smaak, ook zijn uitstraling kan de columnist bekoren. "Dat vlassige snorretje!", merkt hij op. "Ik ben dol op voetballers van circa 19 met vlassige snorretjes, zoals op voetbalplaatjes van Panini uit 1983. Bounida heeft misschien wel het beste vlassige snorretje sinds Gerald Vanenburg op zijn leeftijd."

Aan het einde van zijn column spreekt Pot opnieuw lovend over de jonge Ajacied. "Ajax-dna is ook: slim en autonoom denken en onbezorgd, authentiek spreken. Rayane is een Marokkaanse Belg uit Vilvoorde (of een Belgische Marokkaan; leg het ons uit, Rayane!). Geen Amsterdammer, geen Ajacied, wél Ajax-dna. Waar je vandaan komt, doet er geen fluit toe. Als je 't hebt, heb je het."

Gerelateerd:
Jordi Cruijff

'Cruijff afgeraden bij Ajax': "Wacht eventjes en denk goed na"

0
José Mourinho

José Mourinho spijkerhard voor Ajax: "Sorry dat ik dit zeg..."

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders heeft opvallende hobby's: "Daar liggen mijn interesses"

0
Ron Jans

Jans beste optie voor zwalkend Ajax? "Hij kan dat als geen ander"

0
Mike Verweij

Verweij ziet duidelijk Ajax-lichtpuntje: "Dat was het voor mij"

0
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd