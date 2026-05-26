Bounida krijgt uitsluitsel over plek bij WK-selectie Marokko

Rayane Bounida gaat niet met Marokko mee naar het WK. De Ajacied is op het laatste moment afgevallen bij de selectie van Marokko. Ismael Saibari en Anass Salah-Eddine. Ook Eredivisie-spelers Oussama Targhalline, Ismaël Baouf (SC Cambuur) en Souffian El Karouani zijn afgevallen.

Het zestal werd opgenomen in de voorlopige selectie van bondscoach Mohamed Ouahbi. Alleen Saibari en Salah-Eddine hebben het dus tot de eindselectie gehaald. Targhalline imponeerde met Feyenoord, maar overtuigde schijnbaar niet genoeg voor een plek bij het Marokkaanse elftal.

Bounida werd in de laatste interland tegen Paraguay ook niet ingebracht, waardoor hij nog niet gedebuteerd heeft. Marokko speelt op het WK in de groepsfase tegen Brazilië, Schotland en Haïti.