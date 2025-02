Bounida maakt indruk: "Ik raakte best wel betoverd. Zó goed"

Ajax heeft een grote slag geslagen met de contractverlenging van Rayane Bounida. ESPN-analist Marciano Vink, die het Belgische toptalent al jaren volgt, is lyrisch over de jonge spelmaker.

"Ik raakte best wel betoverd. Zó goed", zegt Vink enthousiast. "Bounida ken ik sinds zijn tiende, denk ik", vertelt Vink bij ESPN. "Met mijn jeugdteams gingen we altijd naar de internationale toernooien, en daar ging het maar om één naam: Bounida. Half Europa zat achter hem aan, maar hij is naar Ajax gegaan." De dribbelaar, die in de voetsporen wil treden van Abdelhak Nouri, moest door een moeilijke periode bij Ajax, onder andere door groeipijn.

Toch heeft Bounida zich razendsnel ontwikkeld en schittert hij momenteel bij Jong Ajax. "En dit meen ik oprecht: wat hij iedere week laat zien bij Jong Ajax... dat grenst aan het prachtige", aldus Vink. "Ik hou echt van dat soort spelers."