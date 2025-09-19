Bounida na 61 minuten gewisseld bij Jong Ajax: teken richting PSV?

Willem II heeft vrijdagavond in eigen huis een nipte zege geboekt op Jong Ajax. Dankzij een treffer van Armin Ćulum kort na rust (51e minuut) bleven de drie punten in Tilburg: 1-0. De Tricolores waren minder vaak aan de bal dan de Amsterdammers, maar toonden zich effectiever in de afronding.

Uit de statistieken bleek dat Jong Ajax meer balbezit (52%) had en vaker tot een schot kwam (13 tegen 10), maar slechts tweemaal het doel wist te vinden. Willem II daarentegen was met drie schoten op doel een stuk gevaarlijker en sloeg met de enige treffer van de wedstrijd toe.

Opvallend was de wissel van Rayane Bounida. Het talent begon in de basis en werd na 61 minuten naar de kant gehaald voor Skye Vink. Mogelijk houdt Ajax er rekening mee dat Bounida zondag aansluit bij de wedstrijdselectie van het eerste elftal voor de topper tegen PSV. De aanvallende middenvelder liet enkele goede momenten zien, maar werd bewust gespaard door de technische staf.