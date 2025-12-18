Omroep Abe
Geert Arend Roorda tegenover Ajax: "Dan wordt de klok onze vriend"
Bounida na overwinning: "Ik denk dat dat niet de bedoeling is"

Arthur
bron: ESPN
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida is ‘tevreden’ over zijn cruciale rol in de bekerwedstrijd tussen Ajax en Excelsior Maassluis (7-2). De aanvaller gaf vier assists en scoorde één keer, maar was achteraf ook kritisch dat hij in het begin wat ongeduldig was.

"Ik denk dat ik er wel lekker in zat", aldus Rayane Bounida na zijn glansrol in Maassluis tegenover ESPN. "Ik heb altijd zin om te voetballen. Voor mij is het weer een kans om mezelf te laten zien en ik denk dat we als team weer veel hebben gepresteerd vandaag. Buiten de tegengoals die we kregen."

Bounida kreeg van trainer Grim een vrije rol, maar merkte dat hij in het begin nog niet vaak werd gevonden door zijn medespelers. Dat leidde tot enige ongeduld. "Dat voelde wel goed. In het begin werd ik een beetje ongeduldig. Omdat ik niet veel aan de bal kwam en ik ben een speler die veel aan de bal wil komen. Maar we hebben gewonnen. Het team heeft goed gepresteerd en uiteindelijk is dat het belangrijkste."

Volgens de Belg werd hij bovendien soms te ver terug op het veld aangespeeld. "Ik kwam de bal veel ophalen. Ik denk dat dat niet de bedoeling is. Ik denk dat ik die bal wel hoger op het veld moet krijgen. Daar liggen mijn krachten. Mijn hoogtepunt was toch wel mijn eerste officiële goal voor Ajax 1. Ik ben wel tevreden."

