Bounida noemt uitblinker van Feyenoord: "Leuk om naar te kijken"
Ajax speelde donderdagavond in de strijd om de Conference League op tegen FC Midtjylland en Owen Wijndal en Rayane Bounida schoven in aanloop naar dat duel aan bij de podcast van Ajax Life. Wijndal werd daarbij gevraagd naar zijn 'meest vervelende tegenstander' in Nederland.
"Hadj Moussa is een heel goede speler. Dat is bloedirritant om tegenover te staan. Maar als die in mijn team zou zitten, zou dat top zijn", benadrukt hij. Ook Bounida was vol lof over de buitenspeler van Feyenoord. "Leuk om naar te kijken omdat hij altijd wat extra's brengt. Je ziet dat hij gewoon een straatvoetballer is. Daar hou ik van", vertelt de talentvolle Belg.
Wijndal neemt het vervolgens weer over van zijn ploeggenoot. "Vroeger, toen ik nog bij AZ speelde, had ik dat met Berghuis", blikt hij terug. "Dan stond ik tegenover hem, dat was heel irritant om tegen te spelen. Nu speel ik met hem samen, dat is lekker. Tadic was ook zo, maar ik stond niet echt tegenover hem. Over mijn directe tegenstanders kan ik beter oordelen", aldus Wijndal.
Tijdens de aflevering neemt de linksback van Ajax het overigens ook nog op voor Wouter Goes, de verdediger van AZ. "Ik hoor van heel veel jongens die met hem spelen dat het een leuke jongen is", besluit Wijndal over Goes, die in de jeugdopleiding van Ajax heeft gespeeld.
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