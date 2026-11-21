Rayane Bounida heeft na een lange periode van blessureleed eindelijk weer zijn draai gevonden bij Ajax. De twintigjarige Belg liet zich de afgelopen weken zien met een assist tegen Midtjylland (1-6) en een doelpunt tegen FC Twente (2-2). In gesprek met De Telegraaf blikt hij terug op een moeilijke periode, die zowel fysiek als mentaal veel van hem vroeg.

De aanvaller kampte met een bijzondere blessure en moest daardoor langere tijd toekijken. "Ik had een scheur in mijn schaambot", vertelt Bounida. Het was bovendien de eerste keer dat hij zo lang uit de roulatie was. "Dit was de eerste grote blessure waarmee ik te maken kreeg en ik heb nog nooit zo lang aan de kant gestaan. Dus dat was voor mij ook iets nieuws dat ik moest leren." Inmiddels kan de Belg weer vooruitkijken. De steun van mensen om hem heen hielp hem om tijdens zijn herstel rustig te blijven. "Het voelt goed. Ik ben er natuurlijk een lange tijd uit geweest. Er zat van alles in mijn hoofd. Maar ik heb mensen om me heen die me daarbij heel rustig kunnen houden. Hard werken wordt beloond en dat heeft de wedstrijd tegen FC Twente bewezen."

Zijn revalidatie gebruikte Bounida ook om fysiek sterker te worden. Hij bracht veel tijd door in de sportschool en merkt dat dit resultaat heeft opgeleverd. "Ik heb in de periode dat ik geblesseerd ben geweest veel in de gym geleefd. Dat heeft mij wel geholpen.” Ook zijn linkerbeen heeft volgens hem een flinke ontwikkeling doorgemaakt. "Ik had voornamelijk last aan mijn rechterkant. Daardoor ging ik meer dingen doen met mijn linkerbeen en voelde ik me iets comfortabeler om met links te trappen. Ik denk dat ik nu gewoon kan zeggen dat ik tweebenig ben." Zaterdag wacht voor Ajax het duel met ADO Den Haag. Bounida is in ieder geval bereid om op iedere gewenste positie in actie te komen. "Waar hij me zet, daar ga ik gewoon spelen. Ik heb de kwaliteit dat ik op meerdere posities uit de voeten kan. Als hij me links zet, dan sta ik links. Midden, dan midden. En rechts, dan ga ik naar rechts."