Bounida openhartig: "Ik heb er letterlijk wakker van gelegen"

Vier jaar geleden verruilde hij zijn geliefde Anderlecht voor Ajax, ondanks interesse van topclubs als Barcelona, Manchester City en PSG. "Dat was heel moeilijk", zucht Bounida in een een interview met Sporza. "Ik heb tien jaar bij Anderlecht gespeeld en het blijft de club van mijn hart. De knoop doorhakken om te vertrekken was pijnlijk. Ik heb er letterlijk wakker van gelegen."

Voorzitter Vandenhaute probeerde de fans nog te mobiliseren om hem te laten blijven. "Dat was mooi voor iemand van 15", glundert hij. "Maar het voelde als de juiste keuze om naar Ajax te gaan." De verhuizing naar Nederland was zwaar. "Ik was het gewend om steeds omringd te zijn door mijn hele familie. Nu moest ik verhuizen naar een ander land, alleen met mijn broer. Gelukkig is alles goedgekomen."

Zijn roem begon al op 7-jarige leeftijd dankzij virale filmpjes van zijn dribbels en goals. "Nu kijk ik nog altijd met veel plezier naar die beelden terug", lacht hij. "Het waren mijn vader en zus die al mijn acties filmden langs de zijlijn."

Toen influencer Soufiane Touzani de beelden deelde met de titel 'GROOTSTE TALENT VAN DE WERELD', ging het helemaal los. "Ik kon mijn ogen niet geloven toen ik dat zag", grijnst Bounida. "Of het geen ongezonde druk op mij legde? (schudt het hoofd) Ik ben daar nooit mee bezig geweest. Mijn jeugd heeft me gevormd tot wie ik nu ben."