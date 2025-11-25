Kick-off
'Mike Verweij tipt nieuwe trainer voor Ajax': "Een logische naam"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bounida lacht ondanks verlies: "Ben niet bang om te voetballen"

Joram
bron: Ziggo Sport
Rayane Bounida tegenover Samuel Dahl
Rayane Bounida tegenover Samuel Dahl Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida begon dinsdag voor het eerst in de basis bij Ajax. De Amsterdammers verloren wel met 0-2 van Benfica in de Champions League, maar de talentvolle Belg was één van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA.

"Voor mij is het vandaag een mooi moment", begint de aanvaller tegenover Ziggo Sport. "Mijn eerste basisplek, én in de Champions League. Dus nog specialer voor mij. Meer gemotiveerd dan dit kan je niet zijn." Vond hij het spannend? "Ja, eigenlijk wel. Toen ik het hoorde kon ik mijn ogen niet geloven. Je hoort instructies wat je moet doen, en ik denk dat ik het vandaag goed invulde."

"Ik vond dat het wel goed ging. Ik geniet er wel van. Ik ben niet bang om te voetballen. Ik voetbal graag natuurlijk, dan wil ik laten zien wat ik kan. Ik denk dat ik het heb laten zien, maar jammer genoeg zijn er geen punten binnen gehaald Je wil dat alles gewonnen wordt, maar als ploeg bouw je op. Voor ons is het nu die fase. Het biedt wel kansen. Maar ik weet dat we er komen", aldus Bounida. 

Gerelateerd:
Rayane Bounida

Ajacied afgemaakt: "Drie maanden verder en geen minuut gemaakt"

0
Khalid Boulahrouz

Boulahrouz fel richting Ajax-speler: "Jij speelde verstoppertje"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Champions League Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wim Kieft

Kieft over Ajacied: "Die kan portier van een nachtclub zijn!"

0
Valentijn Driessen

VIDEO | Driessen fileert Ajax: "Dan heb je er nog niks aan..."

0
Sjaak Swart

Sjaak Swart geïrriteerd na vraag over Ajax: "Laat me met rust"

0
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
3 AZ 13 5 24
4 NEC Nijmegen 13 11 21
5 FC Utrecht 13 6 20
6 Ajax 13 4 20
7 FC Groningen 13 0 20
8 FC Twente 13 2 17
9 SC Heerenveen 13 0 17
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd