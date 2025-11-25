Bounida lacht ondanks verlies: "Ben niet bang om te voetballen"

Rayane Bounida begon dinsdag voor het eerst in de basis bij Ajax. De Amsterdammers verloren wel met 0-2 van Benfica in de Champions League, maar de talentvolle Belg was één van de weinige lichtpuntjes in de Johan Cruijff ArenA.

"Voor mij is het vandaag een mooi moment", begint de aanvaller tegenover Ziggo Sport. "Mijn eerste basisplek, én in de Champions League. Dus nog specialer voor mij. Meer gemotiveerd dan dit kan je niet zijn." Vond hij het spannend? "Ja, eigenlijk wel. Toen ik het hoorde kon ik mijn ogen niet geloven. Je hoort instructies wat je moet doen, en ik denk dat ik het vandaag goed invulde."

"Ik vond dat het wel goed ging. Ik geniet er wel van. Ik ben niet bang om te voetballen. Ik voetbal graag natuurlijk, dan wil ik laten zien wat ik kan. Ik denk dat ik het heb laten zien, maar jammer genoeg zijn er geen punten binnen gehaald Je wil dat alles gewonnen wordt, maar als ploeg bouw je op. Voor ons is het nu die fase. Het biedt wel kansen. Maar ik weet dat we er komen", aldus Bounida.