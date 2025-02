Bounida over nieuw contract bij Ajax: "Gaan de goede richting op"

"Ik had het zeker naar mijn zin. Ik noem dit een voetbalavond. Ik speel graag in het donker. Een beetje regen, nat, mooi gras en supporters erbij", reageerde Bounida na afloop van de 3-2 zege bij ESPN. Zelf scoorde hij de 2-1, in de 57e minuut. "Zo, hij ging er wel mooi in, ja", klinkt het een beetje verbaasd.

Bounida werd op tijd naar de kant gehaald. Of dat was vanwege het Europa League-duel van Ajax 1 tegen Union Sint-Gillis? "Het kan zo zijn", liet de Belg niet het achterste van zijn tong zien. Bounida maakt de laatste weken indruk bij Jong Ajax. Hij staat op vijf goals en één assist in zeven duels.

Tot een debuut in de hoofdmacht van Ajax kwam het nog niet, maar Bounida zat wel in de selectie voor De Klassieker van eerder deze maand. Ajax wil de Belg graag binden, maar financieel waren er wat hobbels. Toch lijken beide partijen nu dichter en dichter bij elkaar te komen. "Voor mij was het in het begin wel moeilijk, maar het gaat steeds beter en beter, ook met de club. Ik vind dat we de goede richting op gaan."