Rayane Bounida heeft zich donderdagavond nadrukkelijk laten gelden bij Ajax. De Marokkaanse international was met twee doelpunten een van de grote uitblinkers tijdens de 4-0-overwinning op FC Thun in de Conference League. De aanvallende middenvelder hoopt zondag ook tijdens De Klassieker tegen Feyenoord zijn waarde te kunnen bewijzen.

Bounida kijkt met een goed gevoel terug op het Europese optreden van de Amsterdammers. Niet alleen zijn eigen prestaties, maar ook het feit dat Ajax de nul wist te houden, stemt de jongeling tevreden. "Het was een dag waarop alles klopte. Dus ik ben tevreden", vertelt Bounida tegenover Ziggo Sport. "Voor Marc (ter Stegen, red.) is het ook mooi om een clean sheet te hebben. We moesten vooruit, want we wilden geen doelpunt tegen krijgen. Zo ging het tempo ook omhoog."

Met een fraaie vrije trap tekende Bounida voor de derde Amsterdamse treffer van de avond. De Marokkaans international onthult dat Steven Berghuis een belangrijke rol speelde bij de totstandkoming van zijn doelpunt. "We waren samen naar de muur aan het kijken en ik denk dat de vrije trap perfect stond voor hoe ik de bal zou nemen. Steven zei tegen mij dat ik de vrije trap moest nemen. Ik liep daarna ook naar hem toe. Prima", vertelt Bounida bij het terugzien van zijn doelpunt. "Steven (Berghuis, red.) kan heel goed coachen. Naar hem moet je luisteren."