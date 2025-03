Bounida schittert opnieuw voor Jong Ajax met werelddoelpunt

Jong Ajax won gisteravond met 1-2 van FC Utrecht. Rayane Bounida was de uitblinker van de avond met een heerlijke vrije trap. Bij een 0-1 stand kreeg Jong Ajax nog een vrije trap voor rust. Bounida ging achter de bal staan en schoot vanaf een kleine dertig meter de bal prachtig achter doelman Tom de Graaff.

Voor de achttienjarige Belgische jeugdinternational was het inmiddels zijn zesde doelpunt in tien wedstrijden voor Jong Ajax. Rayane Bounida, die onlangs een akkoord bereikte met Ajax over een verbintenis tot en met 2028, heeft zich weer maar weer eens laten zien.

Bekijk hier het doelpunt.