Bounida uitgelicht: "Ik zou hem zo snel mogelijk vastzetten"

Volgens haar groeit hij zichtbaar door. "Bounida is een geweldige speler", aldus Courtois. "Hij is een beetje het omgekeerde verhaal van Mokio. Hij is een laat volwassen jongen. Hij heeft wat tijd nodig gehad om te rijpen."

Courtois ziet dat de middenvelder juist nu belangrijke stappen zet. "Ik denk dat hij op dat vlak nu pas stappen begint te zetten. Maar puur qua creativiteit en genialiteit… Daarvoor ga je naar wedstrijden kijken. Als ik België was, had ik hem allang een cap gegeven, gewoon om hem vast te zetten. Hij kan nog kiezen voor Marokko als ik me niet vergis, dus ik zou hem in dat opzicht zo snel mogelijk vastzetten."

In België ligt de focus vooral op de landgenoten die bij Ajax spelen, en minder op de moeilijke fase waarin de club zit. Courtois ziet dat het Ajax-circus bij velen niet meer tot grote verbazing leidt. "Ik heb het gevoel dat het circus als de normaalste zaak wordt beschouwd in het voetbal. Ik vind het zelf niet normaal, maar bij Ajax is er de afgelopen jaren sowieso geen overmacht qua polemiek, beleving en rand-animo. Wij kijken vooral naar Mokio, Godts en Bounida. Dat zijn voor ons de lichtpuntjes binnen Ajax", besluit ze.