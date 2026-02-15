Bounida verklaart bijzonder talent: "Dan denk je: dat wil ik ook"

Rayane Bounida kon zijn geluk niet op na zijn eerste officiële doelpunt voor Ajax in de Vriendenloterij Eredivisie. Het grote Ajax-talent gelooft dat er nog veel meer zullen volgen.

"Ja zeker, ik ben tevreden", klinkt Bounida met een grote glimlach op zijn gezicht voor de camera's van de NOS. "Ik heb hier lang op moeten wachten, maar vandaag was de dag. Het kon niet beter", aldus de Belg.

"Ik ben iemand die graag scoort en assists geeft. Dit was de dag dat hij binnenviel. Ik ben blij met mijn eerste, maar dit is niet de laatste", klinkt een zelfverzekerde Bounida.

Opvallend is dat Bounida tweebenig oogt en zowel met links als met rechts goede voorzetten levert en schoten lost. "Ik kan met allebei evenveel. Mijn vader en broer zijn allebei ook perfect tweebenig. Dan kijk je daar tegenop, en denk je: dat wil ik ook", klinkt het talent.

Na zijn doelpunt maakte hij een hartje richting het publiek. "Dat hartje was voor mijn vader. Mijn eerste goal, een speciaal moment. Die was voor hem", besluit hij.