Bounida verrast België: 'Ajax-talent kiest voor pikante overstap'

Ajax-talent Rayane Bounida lijkt zijn keuze voor het internationale voetbal te hebben gemaakt. De vleugelspeler, die jarenlang jeugdinterlands voor België speelde, zou nu willen uitkomen voor Marokko. Dat meldt journalist Sacha Tavolieri dinsdag op X.

Bounida begon zijn jeugd bij RSC Anderlecht, maar maakte op jonge leeftijd de overstap naar Ajax. In Amsterdam groeit hij uit tot een belangrijke speler in de aanval. Buiten het clubvoetbal staat hij nu voor een belangrijke beslissing: verdergaan met België of kiezen voor de Atlas Leeuwen.

Volgens Tavolieri heeft Bounida achter de schermen al aangegeven dat hij Marokko wil vertegenwoordigen. Dat betekent dat België mogelijk een talent van Marokkaanse afkomst kwijtraakt. In totaal speelde Bounida 41 jeugdinterlands voor de Rode Duivels, inclusief twee voor Jong België. Het lijkt erop dat Bounida binnenkort zijn internationale carrière gaat verbinden aan Marokko. Deze mogelijke overstap zorgt voor veel aandacht in zowel België als Marokko.