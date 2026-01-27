Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bounida verrast België: 'Ajax-talent kiest voor pikante overstap'

Joram
bron: Sacha Tavolieri
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © Pro Shots

Ajax-talent Rayane Bounida lijkt zijn keuze voor het internationale voetbal te hebben gemaakt. De vleugelspeler, die jarenlang jeugdinterlands voor België speelde, zou nu willen uitkomen voor Marokko. Dat meldt journalist Sacha Tavolieri dinsdag op X.

Bounida begon zijn jeugd bij RSC Anderlecht, maar maakte op jonge leeftijd de overstap naar Ajax. In Amsterdam groeit hij uit tot een belangrijke speler in de aanval. Buiten het clubvoetbal staat hij nu voor een belangrijke beslissing: verdergaan met België of kiezen voor de Atlas Leeuwen.

Volgens Tavolieri heeft Bounida achter de schermen al aangegeven dat hij Marokko wil vertegenwoordigen. Dat betekent dat België mogelijk een talent van Marokkaanse afkomst kwijtraakt. In totaal speelde Bounida 41 jeugdinterlands voor de Rode Duivels, inclusief twee voor Jong België. Het lijkt erop dat Bounida binnenkort zijn internationale carrière gaat verbinden aan Marokko. Deze mogelijke overstap zorgt voor veel aandacht in zowel België als Marokko.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Maarten Paes

'Ajax betaalt dit bedrag voor Indonesisch international Paes'

0
Stije Resink

'Ajax verliest grip op Resink door interesse uit buitenland'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Rayane Bounida
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen kritisch op Ajax: "Dat lijkt nog nergens op"

0
Nassef Chourak

Chourak: "Had verwacht dat sommige clubs concreet zouden worden"

0
Mario Been

Mario Been tipt Ajax over Eredivisie-uitblinker: "Haal hem op"

0
Joris Kramer en Jari de Busser

Go Ahead-speler genoemd voor Ajax: "Hij kan probleemloos mee"

0
Gertjan Verbeek

Verbeek enthousiast: "Heeft bij Ajax ook dingen geïntroduceerd"

0
Mario Been

Mario Been snapt niks van Ajax: "Je hoeft maar te bellen..."

0
Hans Kraay

Kraay onthult update over Maurice Steijn: "Op een serieuze lijst"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties