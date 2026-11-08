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Bounida viel in met missie: "Denk dat Míchel me daarin vertrouwt"

Rik Engelbertink
Rayane Bounida en Ramiz Zerrouki
Rayane Bounida en Ramiz Zerrouki Foto: © Pro Shots

Rayane Bounida zag Ajax een 0-2 voorsprong verspelen op bezoek bij FC Twente. De jonge dribbelaar, die op knappe wijze scoorde, meent echter dat dit duel niks doet met de titelkansen van de Amsterdammers.

Bounida kreeg een specifieke opdracht van Míchel Sanchez. "Wat mijn kwaliteiten zijn. Rust bewaren aan de bal. Ik denk dat de trainer mij daarin vertrouwt. Dat heb ik vandaag laten zien. Ik ben wel een paar keer slordig geweest. Dat weet ik zelf ook, maar ik ben wel tevreden, maar jammer van de drie punten die we weggeven", zegt hij bij ESPN.

De dribbelaar legt uit wat zijn rol was. "In het begin speelde ik eigenlijk meer als tien, dus naast Tolu (Arokodare, red.). Vorig jaar heb ik meer op de rechterpositie gespeeld, maar ik kan op meerdere posities spelen. Dat weet de trainer van mij. Ik ben nu fit. Hoe meer ik speel, hoe meer ritme ik ook krijg."

Tot slot gaat hij in op de titelkansen van Ajax, waar Bounida niet ziet waarom Ajax geen kampioen zou kunnen worden. "We willen dit seizoen om het kampioenschap spelen, daar doen we alles voor en het gaat ons lukken", zegt hij tot besluit. 

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