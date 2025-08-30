AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Bounida wacht op kans bij Ajax: "Dat heeft de trainer ook gezegd"

Max
bron: Ajax Life
Rayane Bounida
Rayane Bounida Foto: © BSR Agency

Rayane Bounida wil zich graag zo snel mogelijk laten zien bij Ajax 1. De Belgische middenvelder blinkt regelmatig uit bij de beloften. 

Bounida ging vrijdagavond tegen MVV tien minuten voor tijd naar de kant en zit zaterdag bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. "Uiteindelijk zijn dit soort duels met MVV wel wedstrijden die ik wil afmaken", geeft het talent toe in gesprek met Ajax Life. "Deze confrontaties worden vaak in de slotfase beslist. Daar wil ik dan een bijdrage aan leveren."

John Heitinga wil graag dat Bounida elke week de beste op het veld is bij Jong Ajax. "Klopt en dat heeft de trainer ook precies zo tegen mij gezegd. Hij wil inderdaad dat als ik met Jong Ajax speel, dat ik laat zien dat ik de beste ben", legt hij uit. "Ik moet hier mezelf laten zien en er ook staan als ik kansen krijg bij het eerste elftal."

John Heitinga in gesprek met ESPN

'Ajax houdt spits buiten wedstrijdselectie vanwege transferperikelen'

0
Abdellah Ouazane

Ouazane zag transfer naar Real Madrid afketsen: "Zware periode"

0
Rayane Bounida
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Noa Vahle

Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"

0
Kristian Hlynsson

"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"

0
Wout Weghorst treurt

"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"

0
Agenda
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 Sparta Rotterdam 3 -1 6
