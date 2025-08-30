Bounida wacht op kans bij Ajax: "Dat heeft de trainer ook gezegd"

Bounida ging vrijdagavond tegen MVV tien minuten voor tijd naar de kant en zit zaterdag bij de wedstrijdselectie van Ajax 1. "Uiteindelijk zijn dit soort duels met MVV wel wedstrijden die ik wil afmaken", geeft het talent toe in gesprek met Ajax Life. "Deze confrontaties worden vaak in de slotfase beslist. Daar wil ik dan een bijdrage aan leveren."

John Heitinga wil graag dat Bounida elke week de beste op het veld is bij Jong Ajax. "Klopt en dat heeft de trainer ook precies zo tegen mij gezegd. Hij wil inderdaad dat als ik met Jong Ajax speel, dat ik laat zien dat ik de beste ben", legt hij uit. "Ik moet hier mezelf laten zien en er ook staan als ik kansen krijg bij het eerste elftal."