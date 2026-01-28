Bounida wilde naar Ajax vanwege Nouri-drama: "Dat raakte hem"

Rayane Bounida stond in België al op jonge leeftijd volop in de schijnwerpers. Van zijn optreden in de talentenshow Little Big Shots tot zijn populaire video’s met straatvoetballer Soufiane Touzani: de aanvaller was al vroeg een bekende naam. Jean Kindermans, voormalig hoofd jeugdopleiding van Anderlecht, kijkt in het Algemeen Dagblad terug op de ontwikkeling van zijn oud-pupil.

"Op de club heb ik hem weleens met Michael Jackson vergeleken", vertelt Kindermans. "Jackson veroverde op jonge leeftijd de wereld met zang en dans. Rayane was rond zijn elfde een opkomend fenomeen met 250.000 volgers op Instagram."

Ook op sportief vlak maakte Bounida grote indruk. "Als we op toernooi gingen, wisten we één ding vrijwel zeker", aldus Kindermans. "En dat was dat Rayane man van het toernooi zou worden." Dat uitzonderlijke talent bleef niet onopgemerkt: op zijn dertiende tekende hij al een contract bij Nike en zelfs op achtjarige leeftijd werd hij in verband gebracht met Engelse topclubs.

Toch kende zijn ontwikkeling ook uitdagingen. "Jongens als Rayane hebben een overload aan zelfvertrouwen. Ze worden omgeven door een sfeer van positivisme", legt Kindermans uit. "Maar wat bij hem speelde, was dat hij minder hard groeide. Dan kan het ook voor iemand met exceptionele kwaliteiten een struggle zijn als je snelheid, kracht en duellerend vermogen achterblijft."

Uiteindelijk koos Bounida op vijftienjarige leeftijd voor een overstap naar Ajax, nadat zijn broer Marwane had benadrukt dat hij niet wilde dat Rayane enkel als ‘showvoetballer’ zou worden gezien. Kindermans vond het vertrek jammer, maar had ook begrip. "Maar later dacht ik ook: ‘Wie ben ik om hem die droom af te nemen?’"

Volgens de oud-opleider speelde ook de tragedie rondom Abdelhak Nouri een belangrijke rol in die keuze. "Dat raakte hem diep. Hij wilde iets voor de club betekenen, na al dat verdriet." Over de toekomst van Bounida blijft Kindermans onverminderd positief. "Voor mij is hij nog altijd een voetbalgenie."