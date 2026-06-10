'Bounida ziet eigen transferwaarde flink stijgen na doorbraak'
Rayane Bounida beleefde dit seizoen zijn doorbraak bij Ajax. De creatieveling ziet dit ook terug aan zijn eigen transferwaarde.
Transfermarkt schat Bounida namelijk in op een huidige transferwaarde van 5 miljoen euro. Hoewel dit in maart ook al zo was, was dit in december nog slechts 1,5 miljoen euro en afgelopen zomer slechts 800.000 euro.
Bounida heeft in Amsterdam nog een contract tot medio 2028. Afgelopen seizoen speelde hij 28 wedstrijden voor het eerste van Ajax, waarin hij 2 goals maakte en 9 assists gaf.
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'Bounida ziet eigen transferwaarde flink stijgen na doorbraak'
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