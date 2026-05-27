Bounida ziet WK-droom uiteenspatten: "Ik zal achter jullie staan"

Rayane Bounida bij een uitwedstrijd van Ajax

Rayane Bounida is volgende maand niet actief op het WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Het talent van Ajax is afgevallen bij de definitieve selectie van Marokko.

De Marokkaanse selectie werd dinsdagavond bekendgemaakt en Bounida is een van de afvallers. Ook Oussama Targhalline (Feyenoord), Ismaël Baouf (SC Cambuur) en Souffian El Karouani (FC Utrecht) kregen een afwijzing.

Op Instagram komt Bounida met een reactie. "Proficiat aan alle geselecteerde spelers voor het WK", schrijft hij. "Ik wens jullie het allerbeste voor deze grote competitie. Ik zal achter jullie staan om ons land en het team te steunen. Ik ben trots om Marokkaan te zijn."

