Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK
Ajacied Rayane Bounida zou zomaar eens mee kunnen gaan naar het WK met Marroko. De jonge middenvelder annex aanvaller zit bij de voorselectie van het land.
Met dat nieuws komt De Telegraaf op donderdagmiddag. Momenteel bestaat deze uit 28 spelers. De komende periode zullen er nog twee spelers af gaan vallen. Voorlopig zit Bounida bij de selectie.
In de Eredivisie was de dribbelaar vijf keer aangever, een keer scoorde hij zelf. In de KNVB Beker was hij in twee duels goed voor één goal en vier assists.
De gehele voorselectie van Marokko: Yassine Bounou, Mehdi Benabid, Mehdi Harrar, Munir Mohamedi, Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq, Issa Diop, Chadi Riad, Zakaria El Ouahdi, Souffian El Karouani, Mohamed Chibi, Adam Aznou, Abdelhamid Aït Boudlal, Reda Halhal, Sofyan Amrabat, Bilal El Khannouss, Azzedine Ounahi, Ismael Saibari, Brahim Díaz, Neil El Aynaoui, Amine Adli, Oussama Targhalline, Rayane Bounida, Ayyoub Bouaddi, Mohamed Hrimat, Hakim Ziyech, Youssef En-Nesyri, Abdessamad Ezzalzouli, Sofiane Boufal, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Walid Cheddira, Yassir Zabiri.
