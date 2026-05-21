Bounida zit bij laatste voorselectie Marokko en maakt kans op WK

Ajacied Rayane Bounida zou zomaar eens mee kunnen gaan naar het WK met Marroko. De jonge middenvelder annex aanvaller zit bij de voorselectie van het land.

Met dat nieuws komt De Telegraaf op donderdagmiddag. Momenteel bestaat deze uit 28 spelers. De komende periode zullen er nog twee spelers af gaan vallen. Voorlopig zit Bounida bij de selectie.

In de Eredivisie was de dribbelaar vijf keer aangever, een keer scoorde hij zelf. In de KNVB Beker was hij in twee duels goed voor één goal en vier assists.