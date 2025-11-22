Boussaboun tipt Ajax over nieuwe trainer: "Geef hem de kans"

Simonis is weer clubloos na zijn ontslag bij VfL Wolfsburg en volgens Boussaboun een mooie kandidaat voor Ajax. "Hij is de eerste die bij mij opkwam. Ik zei na vorig seizoen al dat ik hem het grootste trainerstalent in Nederland vind", vertelt hij bij VoetbalPrimeur. "Hij heeft het bij Go Ahead Eagles ongelooflijk goed gedaan, met leuk, aanvallend voetbal. Pak zo'n jongen op."

De analist weet dat Ajax wel een andere kluif is dan Go Ahead Eagles. "Ajax heeft natuurlijk meer kwaliteit dan Go Ahead Eagles, maar praat met hem over de spelers die hij nodig heeft zodat hij een team kan bouwen. Je kan hem jaren aan het roer hebben. Geef die jongen een kans", benadrukt Boussaboun. "Er is geen formule voor succes. Tuurlijk kun je een trainer halen die past bij de manier van spelen, maar uiteindelijk moet je altijd aankijken of het daadwerkelijk gaan werken."