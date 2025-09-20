AD Voetbalpodcast
Jans steunt Heitinga: "Zijn trainers nu tere zieltjes geworden?"
Boussaboun voorspelt titelrace met twee clubs: "Ajax is de minste"

Joram
bron: RTV Rijnmond
Ali Boussaboun bij ESPN
Ali Boussaboun bij ESPN Foto: © Pro Shots

Ali Boussaboun denkt niet dat Ajax dit seizoen mee kan doen om de landstitel. De oud-voetballer verwacht dat Feyenoord en PSV dit jaar gaan uitmaken wie Nederlands kampioen wordt. Op dit moment staan de Rotterdammers eerste, de Eindhovenaren tweede en de Amsterdammers derde.

Volgens Boussaboun gaat Ajax in ieder geval niet meedoen om de titel. "Ik vind Ajax op dit moment de minste van die drie", zegt de analist bij RTV Rijnmond. "Ook als je kijkt naar het voetbal, de ervaring, alles erop en eraan, dan vind ik het minder dan Feyenoord en PSV."

Boussaboun ziet dat Feyenoord momenteel de enige ploeg is die nog foutloos is. Volgens de oud-speler moeten de Rotterdammers voor de titel gaan. "Ze hebben ook een ploeg die ook eventueel kampioen kan worden. Als je mij vraagt wie zijn de favorieten: Feyenoord en PSV. Als je kijkt naar de selecties", aldus Boussaboun.

