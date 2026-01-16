Boussatta onder de indruk van ex-Ajacied: "Belachelijk goed"

Noussair Mazraoui maakt grote indruk op de Afrika Cup en kan rekenen op lovende woorden van oud-internationals Dries Boussatta en Ali Boussaboun. De Marokkaanse verdediger behoort volgens hen tot de absolute uitblinkers van het toernooi.

Boussatta steekt zijn bewondering niet onder stoelen of banken. "Die is echt belachelijk goed", zegt hij in De Telegraaf. Vooral de veelzijdigheid van Mazraoui valt hem op. "Als rechtspoot op links is hij een van de uitblinkers."

Ook Boussaboun is zeer te spreken over de speler van Manchester United. "Mazraoui is een van de betere spelers van het toernooi. Verdedigend is hij ijzersterk en aan de bal is hij comfortabel." Daarnaast wijst hij op de Nederlandse invloed binnen het Marokkaanse elftal. "We mogen er trots op zijn dat zoveel in Nederland opgeleide spelers een aandeel hebben in dit Marokkaanse voetbalsucces."

Met Mazraoui in de gelederen heeft Marokko de finale van de Afrika Cup bereikt, waarin zondag Senegal wacht. Het land heeft zich de afgelopen jaren stevig op de voetbalkaart gezet. "Er zit nog zoveel talent aan te komen. In de jeugdploegen zitten ook alweer diamantjes. Marokko is een groot voetballand geworden en heeft een mooie voetbaltoekomst voor zich liggen. Het zou natuurlijk fantastisch zijn als ze nu ook dit toernooi in eigen land weten te winnen."