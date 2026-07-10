Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"

Aaron Bouwman merkt tijdens de voorbereiding direct de invloed van de nieuwe technische staf bij Ajax. De achttienjarige verdediger ziet dat trainer Míchel en zijn assistenten een andere werkwijze hanteren dan hij de afgelopen jaren gewend was en denkt dat die aanpak de Amsterdammers beter kan maken.

"Het is iets anders, want je hebt het al die jaren gewoon Nederlands meegemaakt. Het is wel goed voor het team om een totaal andere mentaliteit mee te maken", vertelt Bouwman bij AT5. "Het is allemaal wat strenger. De Spaanse cultuur is wat harder. Dat is misschien iets te hard gezegd, maar het heeft iets meer dan wanneer een Nederlandse coach wat aan je doorgeeft."

Ook op het trainingsveld voelt Bouwman het verschil. "Af en toe wel", geeft hij toe. "Als het even wat beter moet, dan geven ze dat wat harder aan. Ze laten het wat harder overkomen en je wordt er wat scherper van." Over Míchel is de verdediger dan ook enthousiast. "Het is lekker fris en hij wil er echt tegenaan. Hij wil voor de prijzen gaan spelen. Dat zie je op de trainingen, hij moedigt de jongens aan en iedereen werkt hard."