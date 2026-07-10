Meldingen
2026-07-10
Daniël de Ridder en Jordi Cruijff
BREAKING | Ajax laat middenvelder gratis vertrekken: "Thank you"
2026-07-08
Daley Blind
BREAKING | Blind is terug bij Ajax: "Ervaring, rust en kwaliteit"
2026-07-03
Marc-André ter Stegen
BREAKING | 'Ajax heeft Ter Stegen binnen': "Riant jaarsalaris"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Bouwman blij met Spaanse invloed bij Ajax: "Totaal andere mentaliteit"

Thomas
bron: AT5
Aaron Bouwman
Aaron Bouwman Foto: © Pro Shots

Aaron Bouwman merkt tijdens de voorbereiding direct de invloed van de nieuwe technische staf bij Ajax. De achttienjarige verdediger ziet dat trainer Míchel en zijn assistenten een andere werkwijze hanteren dan hij de afgelopen jaren gewend was en denkt dat die aanpak de Amsterdammers beter kan maken.

"Het is iets anders, want je hebt het al die jaren gewoon Nederlands meegemaakt. Het is wel goed voor het team om een totaal andere mentaliteit mee te maken", vertelt Bouwman bij AT5. "Het is allemaal wat strenger. De Spaanse cultuur is wat harder. Dat is misschien iets te hard gezegd, maar het heeft iets meer dan wanneer een Nederlandse coach wat aan je doorgeeft."

Ook op het trainingsveld voelt Bouwman het verschil. "Af en toe wel", geeft hij toe. "Als het even wat beter moet, dan geven ze dat wat harder aan. Ze laten het wat harder overkomen en je wordt er wat scherper van." Over Míchel is de verdediger dan ook enthousiast. "Het is lekker fris en hij wil er echt tegenaan. Hij wil voor de prijzen gaan spelen. Dat zie je op de trainingen, hij moedigt de jongens aan en iedereen werkt hard."

Voor Bouwman ligt de focus ondertussen op een vaste plek in het eerste elftal. Een persoonlijk gesprek met Míchel over zijn rol heeft hij nog niet gehad. "Ik heb nog niet echt één-op-één met hem kunnen zitten." Toch is zijn doel helder. "Ik wil dit seizoen voor een basisplek spelen achterin, dus je zit hier wel met een andere gedachte dan vorig seizoen, toen je nog niet eens een wedstrijd had gespeeld. Ik moet hard trainen, laten zien dat ik de beste ben en daar hoor te staan."

Gerelateerd:
Danny Blind op de tribune bij Ajax

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

0
Caio Henrique

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Aaron Bouwman
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sean Steur, Anton Gaaei en Youri Baas

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

0
Ronald Koeman

Ronald Koeman keert mogelijk terug: "Het zal gaan kriebelen..."

0
Marc Overmars

Opvallende onthulling over Marc Overmars: "Kan je het regelen?"

0
Ajax-trainer Michel geeft instructies

Michel gaat los op aanvaller bij Ajax-training: "Toon mentaliteit"

0
Wout Weghorst op de training

Weghorst kon naar meerdere clubs: "Die opties zijn er wel geweest"

0
Wout Weghorst voor de camera van FC Twente

Wout Weghorst slechts week op vakantie: "Ontzettend veel zin in"

0
Sven Mijnans in het uitshirt van PSV

Ajax-fans balen van PSV: "Sven Mijnans had ik er graag bij gehad"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Danny Blind legt terugkeer bij Ajax uit: "Hij vond het genoeg zo"

Henrique onthult: "Daar heeft de coach ook met me over gesproken"

Onrust in Amsterdam na uitschakeling van Marokko op WK voetbal

Berghuis met schrikbarende tackle: "Band afnemen en wisselen"

Dolberg mag vertrekken bij Ajax: "Is een paniekaankoop geweest"

Borst haalt uit naar Ajacied: "Papa zit achter de miljoentjes aan"

Perez waarschuwt Ajacied: "Eerste drie maanden worden een hel"

Driessen bekritiseert Ajax-transfer: "PSV is daar wel in geslaagd"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws