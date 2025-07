Bouwman en Mokio maken indruk in oefenduel Ajax: "Serieuze optie"

"In de eerste helft vinden Bouwman en Baas constant met veel rust en overzicht de vrije passlijn in de rug van de twee drukzettende Griekse spitsen", schrijft hij op de website van ESPN. "Mokio positioneert zich voortdurend diagonaal van zijn centrumverdedigers en wordt veel gevonden kort voor de verdediging. Vanuit deze zone brengt de Belg het positiespel van Ajax in een stroomversnelling met strakke passing, zowel kort als lang, of een goede versnelling in zijn dribbel."

"Hoewel Mokio - die een groot gedeelte van zijn jeugdopleiding genoot als verdediger - inmiddels zelf liever als ‘8 speelt, toont hij zich ook als een meest controlerende middenvelder als een serieuze optie voor Heitinga", vervolgt de verslaggever, die ook enthousiast is over de inbreng van routinier Wout Weghorst in de 1e helft. "In de punt van de aanval kiest Heitinga voorlopig voor Wout Weghorst in zijn beoogde basiselftal", constateert hij.

"Dit kan niet geheel worden losgezien van zijn cruciale arbeid in het drukzetten, waar door Heitinga en zijn staf veel op wordt gefocust in de voorbereiding", beseft Zwagerman. "Weghorst anticipeert beter dan Brobbey als eerste aanjager, terwijl de bijna 33-jarige spits dit ook op hogere intensiteit doet dan Brobbey na de pauze in de B-ploeg liet zien. Brobbey is daarentegen wel belangrijk als sterk aanspeelpunt in aanloop naar het tweede Ajax-doelpunt van de middag. Na een kaats van de spits op Rayane Bounida, scoort Kayden Wolff op aangeven van de opgestoomde Gerald Alders."